Volley femminile Conegliano vince la Supercoppa Italiana | Milano si arrende al tie-break senza Egonu

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024)ha vinto la2024 di, sconfiggendoper 3-2 (20-25; 25-16; 21-25; 25-23; 15-11) nella sfida andata in scena al Palazzetto dello Sport di Roma. La corazzata veneta si è imposta in rimonta in quella che è ormai la grande classica della pallavolo nazionale, riuscendo a risalire la china dopo i tentativi di allungo delle meneghine, capaci di portarsi in vantaggio per 1-0 e 2-1 prima di capitolare contro la grande rivale. La partita che ha aperto la stagione si è rivelata particolarmente emozionante, avnte ed equilibrata, ma l’epilogo è stato identico rispetto alla passata annata agonista: le Pantere hanno alzato al cielo il trofeo per la settima volta consecutiva (l’ottava in assoluto nella propria storia) e proseguono così la propria striscia, dopo aver festeggiato Scudetto, Coppa Italia, Champions League soltanto pochi mesi fa.