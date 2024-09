Udinese-Inter 2-3 riecco Lautaro Martinez! Arriva la reazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 28 settembre 2024) Termina sul punteggio di 2-3, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo al Bluenergy Stadium dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-2. SBLOCCATO – Dopo aver trovato la rete che lo ha finalmente sbloccato, lascia subito, ancora, il suo segno sulla partita. Al 47?, infatti, Marcus Thuram sfrutta un errore di Bijol, lavora ottimamente la palla e appoggia per l’argentino che al limite spara una bomba all’angolino per il 2-3. I nerazzurri dopo il gol segnato sembrabo in totale controllo della gara, tenendo bene il possesso e andando anche un paio di volte vicini al quarto centro della gara. In particolare al minuto 71, quando Davide Frattesi fa un bellissimo lancio lungo chemette giĂą con grande abilitĂ , prova il pallonetto su Okoye che però è bravo e attento a bloccare in presa alta.