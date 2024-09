Tredici famiglie sfrattate dal Villaggio San Francesco Il Comune promette | Nessuno rimarrà senza un tetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Pavia –, alcune con bambini piccoli, stanno vivendo ore di apprensione. Entro lunedì dovranno lasciare ilSane temono di rimanereun. A portare la loro voce a palazzo Mezzabarba, attraverso una lettera indirizzata all’assessore ai servizi socialiBrendolise e al sindaco Michele Lissia, ha pensato Carmen Silva, che si occupa di diverse persone in difficoltà: “È necessario liberare ilSan– ha scritto – per la programmata ristrutturazione dell’edificio, che ritengo un’ottima misura. Purtroppo però agli ospiti viene detto di arrangiarsi o viene proposto il dormitorio comunale che non è idoneo perché ha un solo bagno ine alle 8 deve essere sgomberato.