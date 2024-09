Sostegno | Comunicazione aumentativa docenti e operatori socio-educativi fin dal primo giorno di scuola La protesta dei genitori dei bambini con autismo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 28 settembre 2024) L’associazione Angsa (Associazione NazionaleSoggetti Autistici) ha organizzato una manifestazione nel centro di Viterbo per rivendicare maggiori diritti per gli alunni con disabilità. L'evento, tenutosi questa mattina, ha visto la partecipazione di decine die ragazzi affetti da disabilità, che hanno sfilato per le vie della città. Il corteo è partito da piazza del Teatro alle 10:30 e ha proseguito verso piazza del Comune, attraversando corso Italia e via Roma. L'articolofin daldi. Ladeideicon