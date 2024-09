Scuole impegnati per risolvere le criticità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 – “A differenza di chi sa fare solo opposizione pregiudiziale e che non perde occasione per provocare allarmismo nell’opinione pubblica, noi siamo positivi enel ricercare soluzioni alle”. Così Mario Menichella, assessore a sociale e istruzione di Palazzo delle Laudi. Il riferimento è a una recente presa di posizione del Pd sul versante scuola. “I dem continuano a demonizzare i moduli che ospitano l’attività didattica nella secondaria di primo grado Buonarroti” dichiara l’amministratore “evidentemente non sanno che la soluzione adottata, oltre che essere l’unica possibile, si è rivelata anche soddisfacente. Quando in passato ci fu il blocco del riscaldamento della struttura furono gli stessi genitori degli alunni a chiedere con forza l’utilizzo dei moduli turnato fra tutte le classi per svolgere le lezioni.