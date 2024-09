La galassia pro Vannacci si spacca | nasce Riprendiamoci l' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Rimescolamento nellapro. "Dopo l'adesione della Lombardia, del Lazio e della Puglia (fuoriusciti dal Mondo al Contrario) all'associazione Amici del Nord Est X, si è reso necessario cambiare la denominazione e il simbolo del movimento, tramite un formale atto notarile, in 'l'", viene annunciato in un comunicato stampa che decreta la nascita del nuovo movimento. Nelle scorse settimane avevamo raccontato la "guerra" dei "colonnelli" in sostegno del generale Roberto. Dal comitato "Il Mondo al Contrario" sono usciti diversi personaggi di spicco confluiti nella sigla "Gli Amici del Nord Est per” di Marco Belviso, il primo a entrare in conflitto con gli altri "ani" con la sua espulsione che è finita anche con una denuncia del giornalista.