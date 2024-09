Il sedicenne di Cesano Maderno da giorni aveva smesso di andare a scuola Il raid con la mazza da baseball dopo un incontro casuale nel garage

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)(Monza) – Non solo i problemi con la droga, più seri di quelli scoperti e immaginatila prima perquisizione domiciliare, quando nella sua cameretta sono emerse alcune canne con residui di marijuana, e relativi anche all'uso di cocaina, di cui in passato ha fatto ripetutamente uso. A soli 16 anni. Ma anche quelli con la. Da diversi, infatti, il giovane arrestato per tentato omicidio aaver aggredito a colpi didaun imprenditore 60enne, non andava più a. Deliberatamente. Un gesto che avvalora lo stato di disagio psichico, e confusionale, in cui è stato trovato dagli inquirenti, subitol'arresto. E una decisione legata anche allastessa dove di recente ha avuto dei problemi, non meglio precisati.