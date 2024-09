Donizetti Micheli lascia la direzione artistica | Per la prima volta nella mia vita sono fiero di quello che ho fatto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) Bergamo. “Questa sarà l’ultima edizione che vedrà Francescocome direttore artistico”. L’annuncio del presidente di Fondazione Teatro, Giorgio Berta,senza parole gli ospiti presenti alla conferenza stampa del decennale del FestivalOpera, ssitarda mattinata di sabato 28 novembre. “Si aprirà un grande vuoto – spiega il presidente Berta -, ma sicuramente manterremo un contatto stabile con Francesco, il quale ciin dono tantissimo, come l’accordo preso anche con il teatro Real di Madrid per uno scambio di rappresentazioni, senza dimenticare il regalo di un festival già praticamente completo per il 2025 e una base persuccessivo. Non ci resta che augurargli ogni bene”.