Cosenza arrestato padre della bimba in coma dopo aver ingoiato marijuana | verso la sospensione della patria potestà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) È statoin flagranza con l’accusa di possesso illegale di sostanze stupefacenti ilbambina di due anni che giovedì sera è stata ricoverata all’ospedale dell’Annunziata dipere ingerito. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra mobilePoliziache nell’abitazione dell’uomo, nel quartiere “Serra Spiga”, è stato trovato un consistente quantitativo die materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare: il gip ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la madre è stata denunciata in libertà sempre per possesso illegale di droga.