Calcio Serie D Alonzi ko Vigor Senigallia verso l’Ancona con problemi in attacco

(Di sabato 28 settembre 2024) E’ grave l’infortunio della punta, crociato ko ed anche Pesaresi viene da una settimana difficile.Sarà gran pubblico, già 2.000 biglietti venduti in prevendita. De Angelis: “tutto è possibile col nostro tifo”, 28 Settembre 2024 – Unasotto shock per la brutta notizia arrivata nella mattinata di sabato 28 settembre – con la risonenza magnetica effettuata venerdì che ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore della gamba destra per l’attaccante Federico, che sarà operato – si avvicina al derby controdella quarta giornata di andata. Si gioca al Bianchelli domenica 29 settembre alle ore 15.