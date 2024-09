Tod’s nomina John Galantic nuovo CEO

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo l’uscita dalla borsa,compie un altro passo importantissimo. Diego Della Valle infatti ha lasciato il suo storico incarico come CEO e ha cedutp il posto a, ex presidente e chief operating office di Chanel dal 2006. Prima di allora ricopriva lo stesso ruolo, ma per Coty Beauty, dove ha lavorato per 5 anni. Il Cda dispa ad oggi è composto da Diego Della Valle e Andrea Della Valle, rispettivamente presidente e vicepresidente. Ci sono poi Tony Belloni, James Michael Chu, Luca Cordero di Montezemolo. A seguire, Domenico De Sole, Romina Guglielmetti, Nikhil Kumar Thukral, Emilio Macellari e Vincenzo Manes. Chi èha conseguito un Mba presso la Harvard Business School e un Bachelor’s degree presso la Tufts University. È anche membro del board di Ferrari e Bacardi.