Sicilia alla Tech Week Tecnologie spaziali e startup spingono l’isola in orbita

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante l’ultima giornata dell’Italian, un evento chiave ha messo in luce le grandi potenzialità dellanel diventare un polo di innovazione tecnologica. Ricca di storia e cultura,si sta progressivamente trasformando in un centro d’eccellenza anche per settori avanzati come l’aerospazio. Il panel di esperti, moderato da Davide Pisasale, ceo e co-fondatore di Aitho, ha riunito Roberto Ruggeri, serial entrepreneur & innovation strategist, Ugo Parodi Giusino, fondatore e Ceo di Magnisi, Paola Brafa, ceo e co-fondatrice di space2earth, e Rosario Faraci, professore di economia aziendale presso l’Università di Catania.