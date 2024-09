Sfuma il primo trofeo con il Toronto per Bernardeschi e Insigne | vince il Vancouver

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Canada), 27 settembre 2024 – Poteva essere la notte di gloria di Lorenzoe Federico, volti noti della Serie A in quanto ex giocatori di Napoli e Juventus, ma un altro italiano ha deciso di rovinar loro la festa: iWhitecaps di Vanni Sartini, tecnico nato a Firenze, hanno trionfato al Canadian Championship ai calci di rigore. Quello di Sartini e dei suoi è il secondo titolo di fila, nonché il secondoin carriera per il mister fiorentino, che nel corso della sua carriera è stato anche collaboratore tecnico dell’allenatore del Cagliari Davide Nicola durante le sue esperienze al Livorno e al Bari. Sartini è approdato in America nel 2016, inizialmente come docente per la scuola allenatori e collaboratore della federazione per la formazione delle giovanili statunitensi.