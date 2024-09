Renato Zero al via il tour autunnale di Autoritratto ecco le sue parole | Sarà la nostra grande festa il più bel regalo che possiamo farci

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024)parte per ildi– I concerti evento e si prepara ai festeggiamenti a Milano: «la; mia adorata Milano, raccogliere il tuo abbraccio festoso è il più bel» Dopo un’estate che lo ha visto protagonista in musica con gli show di Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula,è pronto a dare il via ai live autunnali di– I concerti evento nei principali palasport d’Italia. La partenza, dall’Unipol Forum di Milano, ha tutto il sapore di una specialein tre date –29 e 30 settembre, e 2 ottobre: per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera,festeggerà con il suo pubblico il compleanno sul palco della città meneghina.