Napoli la forza del gruppo | un gesto sorprendente dalla panchina

(Di venerdì 27 settembre 2024) La grande vittoria per 5-0 delcontro il Palermo in Coppa Italia ha messo in evidenza non solo la superiorità tecnica, ma soprattutto ladel. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, la serata di ieri è stata un chiaro esempio di quanto l’armonia interna della squadra, anche con l’ampio turnover deciso da Antonio Conte, stia portando risultati concreti. Ladelcome segreto del successo Il vero merito di un allenatore non si misura solo nei risultati, ma nella capacità di creare una coesione interna e trovare le giuste alchimie tra i giocatori. Questo si è visto chiaramente ieri sera, non solo per la “manita” inflitta al Palermo, ma per lo spirito diche ha caratterizzato la prestazione. Giocatori che, pur avendo giocato meno durante la stagione, sono scesi in campo con grinta e voglia di dimostrare il loro valore.