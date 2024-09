L’omicidio di Maria Campai a Viadana il padre del 17enne indagato | C’è una terza persona coinvolta cercatela Se mio figlio ha sbagliato pagherà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 settembre 2024 – “Quell'amico suo dove è andato? Perché non esce la?”: lo dice in un'intervista al Tg3 ildelfermato ieri sera dai carabinieri per l'omicidio volontario premeditato e l'occultamento di cadavere della 42enne. “Quell'amico – dice ildel, spiegando di aver letto articoli che parlano di un uomo che avrebbe accompagnato– che è arrivato da Parma in piazza”.«Che colloquio doveva fare con miodi 17 anni? Bisogna vedere, approfondire, è facile dire”, dice il. A chi gli fa notare che il corpo è stato trovato a pochi metri dalla loro casa, l'uomo risponde: “Non escludo che possa essere lui, ma può anche essere un altro oltre a lui. Lui a 17 anni come fa a fare tutta questa cosa, l'amico dov'è?”.