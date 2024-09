In 400 alle urne per le elezioni provinciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) In attesa delleregionali, questa domenica si tornaper scegliere il nuovo consiglio provinciale. A votare sono i soli sindaci e consiglieri comunali dei 27 comuni del Riminese. Non tutti avranno lo stesso peso in cabina: si applica il voto ponderato. Che significa: il voto degli elettori dei comuni più popolosi vale molto di più di quello dei comuni più piccoli. Saranno 385 gli elettori chiamati, di cui 33 di Rimini e 25 di Riccione. Si vota nella sede della Provincia in via Campana d20. Due le liste in campo.