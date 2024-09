Bianca cristiana italiana uccisa dai nigeriani | la drammatica accusa della madre di Pamela

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) "Sono la mamma diMastropietro e ancora attendo dallo Stato italiano e dalla magistratura una giustizia piena". Lo scrive Alessandra Verni, la mamma di, in una lettera affidata al libro Le vite delle donne contano - Lola,e Desirée: quando l'immigrazione uccide (Altaforte Edizioni) scritto da Francesca Totolo, ricercatrice indipendente, reporter, scrittrice, collaboratrice del Primato Nazionale e di altre testate. Un libro, si legge nella presentazione, "per raccogliere tutti i crimini commessi in Europa da immigrati, clandestini, richiedenti asilo, ovvero, omicidi, stupri e aggressioni che hanno trovato pochissimo riscontro nei media. Daa Lola, a Desirée, a decine di nomi dimenticati, vite di donne che contano, uccise prima dagli immigrati e poi dal silenzio del politicamente corretto.