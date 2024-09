Ardea | consegnate le chiavi del centro anziani della Nuova Florida ma la vera apertura resta incerta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – E’ stato un giorno atteso per la comunità di. Dopo anni di abbandono e vandalismo, ilè stato ufficialmente riconsegnato alla città. La ditta incaricataristrutturazione ha consegnato lestruttura al sindaco Mario Cremonini, in una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e politici locali. Il, che era stato semi-distrutto e depredato dai vandali negli anni (nella foto), è stato finalmente ristrutturato, riportando la struttura a un livello che può ospitare glidel quartiere. Tuttavia, l’al pubblico dovrà attendere ancora: mancano gli arredi e le attrezzature necessarie per renderlo un vero “”.posticipata: mancano arredi e bando per la gestione Il sindaco Cremonini ha chiarito che la struttura non sarà subito disponibile.