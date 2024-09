Amal Clooney la sua piega blow out è il trend dell’autunno Come replicarla

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Al pari delle dive di un tempo,sta diventando una vera fonte di ispirazione. E non solo per il suo impegno sociale e per il ruolo di avvocato che ricopre, ma anche quando si tratta di stile e di look da copiare. Non ultima lasfoggiata durante il recente Festival del Cinema di Venezia, quando sulla passerella più glam del cinema (e a fianco del suo George), ha ammaliato tutti con la sua lunga chioma in versioneout., icona di stile e di acconciature cool Unaanche notal’Italianout, oall’italiana, che ricorda molto la chioma voluminosa portata dalle bellissima Sophia Loren negli anni ’60, tanto che il celebrity hairstylist Dimitri Giannetos, ha definito il look diun’acconciatura “ispirata a Sophia Loren”.