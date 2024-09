Sondaggi Grande Fratello chi esce stasera 26 settembre

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 26 settembre 2024) Amori, passioni, storie di vita: il 26va in onda una nuova puntata del, in cui il televoto è destinato a decretare il concorrente preferito dal pubblico. In questa serata, a partire dalle 21,35, vediamo il prosieguo delle dinamiche all’interno della Casa, con Alfonso Signorini al timone dello show accompagnato da Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e Beatrice Luzzi. Il televoto è rimasto aperto da lunedì e dopo i due preferiti – Jessica Morlacchi e Tommaso – il pubblico è chiamato a scegliere un altro nome da preservare. Da queste votazioni, emerge il primo vero concorrente a rischio eliminazione della stagione 2024-2025 del reality. Chi è l’eliminato delNella puntata del 26, condotta da Alfonso Signorini, non sono previsti inquilini eliminati.