Risultati Europa League | pari Roma poker Ajax bene Lione e Tottenham | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si chiude con le gare del giovedì sera la prima giornata di. Dopo la vittoria della Lazio di ieri, all’Italia non riesce la doppietta con la. I giallorossi vanno vicinissimi alla vittoria contro l’Athletic Bilbao, trascinati dal gol di Dovbyk, ma nel finale vengono beffati dal gol di Aitor Paredes. Tutto facile per l’che liquida 4-0 il Besiktas con gol di Fitz-Jim, Godts (2) e Taylor. Il Fenerbahce di Mourinho batte il Royale Union SG con gol di Soyuncu e autogol di Burgess. Cherki e Behrahma trascinano ilcontro l’Olympiakos (2-0). Inizia in ritardo-Qarabag e Dragusin si fa espellere dopo 8 minuti, ma gli Spurs vincono ugualmente 3-0.