Rinasce Villa Monica | Ristorazione eventi sport e suite di lusso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Sulle colline di Cesena. Il centro situato a San Carlo, è stato infatti acquistato da una società formata da Andrea Falzaresi, Alberto Barocci e Filippo Zamagni, tre romagnoli molto noti e attivi nel settore turistico e anche nel campo immobiliare. Falzaresi è l’ideatore ed il titolare di Club Family Hotel, la più importante catena alberghiera specializzata nelle vacanze per le famiglie. Barocci è proprietario di varie attività ricettive sulla costa e anche in montagna. Zamagni, ex presidente di Confindustria Giovani di Forlì-Cesena, è un giovane imprenditore attivo nel settore immobiliare ed è il cofondatore del marchio Casà. I tre imprenditori, tutti residenti a Cesenatico, hanno acquistatoall’asta dal Tribunale di Forlì, versando 810mila euro. Il perito incaricato dallo stesso Tribunale aveva stimato il bene 2 milioni e 650mila euro.