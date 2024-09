Martin Scorsese | rinviati i film The Life of Jesus e il biopic su Frank Sinatra

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024)Theofe ilsuI due prossimi progetti di, Theofe ilsu, sono stati. Secondo Variety,aveva programmato di iniziare le riprese di questi due progetti in contemporanea nel corso dell’anno. Ora, invece, nessuno dei duesarà girato nei restanti mesi del 2024. Si prevedeva che Theofentrasse in produzione per primo. Ilè basato su un romanzo del 1973 di Sh?saku End?, lo stesso autore del libro che ha ispirato Silence, di. Theofracconta la complicata vita e i tempi di Gesù Cristo. Non sono stati fatti annunci di casting, ma Andrew Garfield – già protagonista di Silence – era stato accostato al progetto.