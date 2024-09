L’IA al servizio della disinformazione Le prospettive dell’intelligence Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 26 settembre 2024) La comunità d’intelligence degli Stati Uniti considera l’intelligenza artificiale come un possibile “acceleratore di influenza” da parte di attori ostili, “non uno strumento rivoluzionario” in questo tipo di attività definite information operation o foreign information manipulation and inference. “In altre parole, le information operation sono la minaccia e l’intelligenza artificiale è un facilitatore”. È quanto ha dichiarato un funzionario anonimo dell’Ufficio del direttorenazionale degli Stati Uniti durante un recente briefing con i media. Secondo l’intelligence statunitense è la Russia il principale attore straniero che utilizza l’intelligenza artificiale per influenzare le elezioni presidenziali del 2024.