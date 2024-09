In Romagna è corsa contro il tempo per salvare le uve E dall' Ue arriva oltre mezzo miliardo di euro per le alluvioni del 2023

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 26 settembre 2024) La buona notizia è che nella settimana del G7 Agricoltura l'Italia passa all'incasso. Da Bruxelles, infatti, sonoti 37,4 milioni didecisia Commissione Ue per i danni della siccità, provenientia Pac (a cui si potranno aggiungere 75 mln grazie al cofinanziamento nazionale), e altri 446,6 milioni dideliberati dal Consiglio dell'Ue per fornire ristoro alle imprese colpitedel maggioin Emilia-(378,8 mln) e in Toscana a ottobre e novembre(67,8 mln). La cattiva notizia è che mentre a Siracusa i ministri si incontrano per discutere il futuro del settore primario, le stesse zone colpite un anno fa, ma anche nuovi territori, tra cui la Doc Bolgheri, sono alle prese con la conta dei danni per una ennesima ondata di mal