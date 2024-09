I novanta giorni di Funaro | Cascine svolta Fondazione Stop ai market in più strade E ora rivoluzione in centro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Firenze, 26 settembre 2024 – Sindaca, se dovesse camminare sola per strada di sera, si sentirebbe sicura? “Sì, mi sento ancora sicura, non ho paura. E fin quando riuscivo a girare sola l’ho sempre fatto. Ma sono consapevole che c’è un contesto che sta cambiando, soprattutto per quanto riguarda la microcriminalità”. Cosa fare per aumentare la sicurezza? “Siamo partiti subito con un’ordinanza contro il gioco delle tre carte che ha già dato risultati, visto che non è diffuso più come prima. Siamo intervenuti, in collaborazione con le forze dell’ordine, inserendo oltre oltre ai pattugliamenti, anche l’ordinanza anti mini” Sta dando risultati? “Sì e da venerdì estenderemo il divieto anche ad ulterioridecise in accordo al tavolo con le forze dell’ordine. Mentre alleavremo un presidio fisso di polizia municipale.