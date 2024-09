Ganna Affini Cattaneo Longo Borghini Realini e Paladin | il sestetto terzo dietro ad Australia e Germania Staffetta mista bronzo Mondiale dopo l’eurotrionfo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Che il ciclismo non sia matematica lo conferma anche laa cronometro, la popolare team relay: schierare i freschi medagliati dell’Europeo e delstesso non è garanzia di successo. Anche se alla fine la medaglia per l’Italia arriva: è la terza in questa rassegna iridata di Zurigo, un altro. Meglio di tutti fa l’, spinta da tre signori corridori come Matthews, Vine e O’Connor e dal razzo Brown (con Chapman e Roseman Gannon) nella manche al femminile, che nega l’oro allaper appena 85 centesimi di secondo. "Sono davvero contento, meglio di così non potevamo fare.