Frase sui ciclisti investiti l’associazione Gabriele Borgogni querela Vittorio Feltri | Parole indegne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano – Lui sostiene di aver fatto una battuta, ma evidentemente non a tutti è piaciuta. E qualcuno non è disposto a lasciare correre. L'associazione, impegnata sul tema della sicurezza stradale, ha infatti intenzione dire, giornalista e consigliere regionale lombardo di Fratelli d’Italia, dopo la sua uscita per cui “imi piacciono solo se”. L'associazione, dedicata alla memoria del 19enne fiorentino investito e ucciso a 19 anni nel 2004 da un automobilista ubriaco, si dice “indignata dalledipronunciate ieri a Milano ad un evento pubblico”, “che sono macigni” e “davanti alle quali non si può restare indifferenti”, e pertanto annuncia di voler presentare “apposita” contro