Chicago Fire 13 | lo showrunner parla della famiglia di Stella del futuro tortuoso di Violet e Carver

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 26 settembre 2024)13: lodi, del” diNon ci sarà un bambino nelimmediato di Kelly Severide eKidd. È stato a metàpremièrestagione 13 diche la coppia ha finalmente affrontato la questione che era stata sollevata alla finescorsa stagione, quando Severide aveva annunciato di voler mettere su. Ma sua moglie è dello stesso avviso? Dopo un salvataggio straziante che ha coinvolto due bambini piccoli,ha confessato al marito che le chiamate con i bambini la terrorizzano (presumibilmente per preoccupazione). Poi ha aggiunto che non si sente ancora pronta ad avere un figlio, e Severide è sembrato comprensivo in risposta. Con l’avanzarestagione, gli spettatori – estessa – avranno modo di capire meglio perché esita a fare il prossimo passo.