Cda Rai la Camera ha scelto Frangi in quota FdI e Natale in quota AvS mentre al Senato passano Marano in quota Lega e Di Majo in quota M5S Ma sul voto 5 Stelle e PD si spaccano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ladei Deputati ha eletto Federica, nome proposto da Fratelli d’Italia, e Robertoda Alleanza Verdi e Sinistra, come nuovi membri del consiglio di amministrazione della Rai. Nel corso della votazione per il Cda Rai,ha ottenuto 174 preferenze e45,ci sono stati 3 voti dispersi, 3 schede bianche e 6 nulle. Poche ore dopo, anche ilhai suoi due consiglieri. Si tratta di Antonio, in, che ha ottenuto 97 voti, e Alessandro Di, inM5S, che ha potuto contare su 27 preferenze. Unè andato a Ruggero Aricò, due schede bianche e quattro nulle. Il Pd, Italia Viva e Azione non hanno partecipato al. Cda Rai, lahainFdI einAvSaline DiinM5S.