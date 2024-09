Castione e Castelli Calepio ‘capitali’ bergamasche della pizza | i locali consigliati dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Che sia tonda, tradizionale, a degustazione o al trancio, lanon passa mai di moda e continua ad essere il piatto più amato (e ricercato) al mondo. Anche a Bergamo, dove la vitalità e la fantasia di tante insegne presenti sul territorio è confermata dalla nuova edizioneguida “Pizzerie d’Italia” del. Tra nuovi ingressi e gradite conferme, sono infatti ben otto iorobici presenti nel volume, che ha selezionato 750 pizzerie sulle oltre 183 mila esistenti in Italia. In base all’analisi dei critici che hanno valutato le migliori pizzerie sparse per lo Stivale, a livello territoriale sul gradino più alto del podio si classifica “Lievin” diPresolana, che conquista l’ambito riconoscimento delle “Tre Rotelle”, dedicato alla categoria delle pizze al trancio.