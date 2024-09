Cascina Partiti i lavori di riqualificazione del Campino in Canniccia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024)26 settembre 2024- Sono iniziati e procedono spediti ididel “in”, intitolato a ‘Pupetto’ e denominato “Area Verde Alessandro Giachetti”. L’iniziativa parte da lontano, dall’accordo fatto tra l’amministrazione comunale e l’associazione “Pupetto con noi” che porta avanti numerosi progetti per ricordare l’amico scomparso prematuramente 5 anni fa e che ha frequentato, come tanti cascinesi, quell’area. Lo scorso anno ci fu l’intitolazione dell’area a Pupetto, primo passo per l’intervento didelche vedrà sorgere, oltre al campo di calcetto in erba, giochi per i più piccoli, panchine e nuove alberature. “Come amministrazione – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – siamo felici di sostenere iniziative che partono dal basso come quella dell’associazione ‘Pupetto con noi’.