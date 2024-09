Calciomercato com – Laziomania | niente Inter-bis a Torino la prova del nove Obbligati ad arrivare in fondo | Roma e poche altre più forti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 26 settembre 2024) 2024-09-26 09:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di.com: Cinica e concreta. Basta poco più di mezz’ora alla Lazio per archiviare la pratica Dinamo Kiev. Un’altra partenza super consente agli uomini di Baroni di battere gli ucraini ad Amburgo e conquistare i primi tre punti nella nuova fase campionato di Europa League. Una vittoria maturata in un tempo che poteva essere ancor più ampia e che ha visto tra i protagonisti i nuovi acquisti Boulaye Dia e Fisayo Dele-Bashiru e l’intramontabile Pedro, che risponde presente con una prestazione encomiabile. Un successo prezioso che permette ai biancocelesti di partire con il piede giusto e una sfida che offre risposte importanti e diversi spunti all’allenatore della Lazio in vista delle prossime sfide e di un tour de force che vedrà i capitolini impegnati tra campionato ed Europa.