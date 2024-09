Anticipazioni Amici 24 prima puntata | nomi nuovi allievi e ospiti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 26 settembre 2024) Giovedì 26 settembre 2024 è stata registrata ladella nuova edizione del talent show di Maria De Filippi Ledi24 promettono grandi sorprese e cambiamenti significativi. La, che andrà in onda domenica 29 settembre su Canale 5, si è aperta come da tradizione con la vincitrice dell'edizione precedente Sarah Toscano che ha fatto il suo ritorno nello studio per un saluto trionfale. Uno dei momenti più attesi di ogni edizione diè la formazione della classe. Anche quest'anno, i giovani talenti si sono esibiti al centro dello studio per conquistare un posto nel programma. Glipresenti hanno avuto il compito di assegnare le ambite maglie che rappresentano il sogno di entrare nella prestigiosa Scuola di