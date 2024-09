Al via il Servizio Civile Agricolo l’annuncio dei ministri Francesco Lollobrigida e Andrea Abodi al G7 giovani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arriva ilper mille; il progetto sarà avviato in fase sperimentale, e gli enti interessati potranno presentare i loro progetti dal 2 ottobre, data in cui sarà pubblicato l’avviso, fino alla scadenza: il 28 novembre. Ufficiale, arriva ilper milleIlè realtà.arriva dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,durante l’evento del G7a Siracusa. Al progetto ha lavorato anche il Ministro per lo Sport e iche oggi era assente all’evento per problemi di salute. Il Ministroha affermato, sull’opportunità data dal: “Per la prima volta ipotranno servire la Patria con una attività di valore