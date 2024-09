Ucraina | Tajani ' Italia al fianco di Kiev obiettivo pace giusta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) New York, 25 set. (Adnkronos) - "Il governono guidato dalla prima ministra Giorgia Meloni ha espresso in molte occasioni, anche in quest'aula, la nostra chiara posizione sull'aggressione russa all'. L'è aldell'con l'di una. Siamo aldi un popolo invaso, che combatte per difendere la sua libertà e sovranità . Si tratta di una priorità fondamentale". Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri, Antonio, intervenendo al briefing in Consiglio di sicurezza sull'. "Sostenere la difesa diè fondamentale - ha rimarcato il responsabile della Farnesina -. Proteggere le sue infrastrutture è fondamentale. Il nostro sostegno è focalizzato sulla difesa dei territori ucraini. Non siamo in guerra con la Russia, il nostroè portare la Russia e l'al tavolo dei negoziati per una