Scoperta cocaina in dispensa | arrestata una donna di 49 anni

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Teramo - L'operazione dei carabinieri ha portato alla luce un ingente carico di stupefacenti a San Benedetto del Tronto. Unadi 49è statadai carabinieri di Ascoli Piceno dopo essere stata trovata in possesso di 100 grammi di. I militari erano attivamente impegnati in un'operazione di controllo anti-droga nella zona di Porto d'Ascoli, a San Benedetto del Tronto, dove erano stati segnalati movimenti sospetti, soprattutto da parte di giovani noti per l'uso di sostanze stupefacenti. Durante uno di questi controlli, i carabinieri hanno notato laabruzzese mentre si muoveva con atteggiamenti circospetti a bordo della sua auto, effettuando frequenti soste e conversando al telefono, presumibilmente per ricevere ordinazioni. Dopo circa un'ora di pedinamento, è stata fermata nei pressi della sua abitazione.