Sanità Marino Unindustria | A Governo chiediamo tavolo permanente di confronto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - "IlMeloni sta puntando molto sullae ci sta mettendo la faccia, ma se si portano avanti provvedimenti inspiegabili come quello sulle farmacie dei servizi, con cui si permette a professionisti stimatissimi come i farmacisti di fare altro rispetto a quello che è il loro ruolo sul territorio, c'è rischio di perdere la faccia.alundiper avere risposte concrete su questo e su altri temi che mettono a rischio la sostenibilità del nostro Sistema sanitario nazionale". Così Luca, vicepresidente della Sezionedi, in occasione della manifestazione promossa da Uap - Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata a Roma.