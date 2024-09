Neres titolare contro il Palermo | Ecco cosa ha chiesto Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La sfida di Coppa Italia tra Napoli evedrà probabilmente in campo dal primo minuto David. L’ex giocatore del Benfica sta cercando di guadagnarsi la fiducia di Antonio, che gli haun maggiore impegno nella fase difensiva. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il brasiliano sta lavorando duramente a Castel Volturno per migliorare in questo aspetto. La richiesta di“Correre solo verso la porta avversaria non è sufficiente”, riporta Repubblica, evidenziando chedovrà impegnarsi anche nei ripiegamenti difensivi per guadagnare più spazio in squadra. Politano, infatti, risulta più avanti nelle gerarchie del tridente proprio per la sua capacità di contribuire in entrambe le fasi di gioco.