Mo | ucciso cameraman tv libanese in raid israeliano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Beirut, 25 set. (Adnkronos) - Undel canale televisivoAl-Manar è statoin unaereosulla città di Qantara, nel Libano meridionale. Kamel Karaki è il quinto giornalista a perdere la vita in Libano dal 7 ottobre. Un altro giornalista, Hadi al-Sayed, che lavorava per il canale televisivoAl Mayadeen, è statolunedì in unaereosulla sua casa nel Libano meridionale. La Federazione Internazionale dei Giornalisti ha documentato la morte di altri quattro giornalisti, tra cui Issam Abdallah della Reuters,da un carro armatoad Alma el-Shaab il 13 ottobre.