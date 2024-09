John Travolta ha subito un danno d’immagine a Sanremo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Striscia la Notizia torna a ‘fare le scarpe’ al Festival di2024. Stasera, nel corso del terzo appuntamento stagionale del tg satirico, Pinuccio si occuperà nuovamente della pubblicità occulta durante l’ospitata di. L’attore americano aveva infatti indosso un paio di scarpe con il marchio, di cui era testimonial, in bella vista. Per la Rai è poi arrivata una sanzione di oltre 200.000 euro da parte dell’Agcom. In cerca di risposte, Pinuccio ha raggiunto Oscar Generale, manager di. Di fronte all’inviato, l’uomo hachiarito la posizione del divo americano. Siamo stati due ore in camerino, già pronti e vestiti, con i dirigenti Rai, con Fiorello e gli autori e il signoraveva già le scarpe.