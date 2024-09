Homo homini lupus | in Italia si salvi chi può pagare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Qualcuno deve aver cancellato quello che Rousseau chiamava “Contratto sociale”, il perché dello stare insieme dei singoli individui in una società. Probabilmente si vuole tornare a “” di Hobbes, che però lo aveva preso da Plauto. Questo penso ci debba essere, a meno che del sen è sfuggita parola, dietro le dichiarazioni del Ministro Musumeci, che vuole cancellare l’intervento pubblico sostituendolo con le assicurazioni. Pensare di sostituire l’intervento per gli eventi calamitosi eccezionali, come dicono sempre i governi, per allontanare responsabilità da carenze di opere di ordinaria manutenzione del territorio, con polizze assicurative sa di iperbole. Allo stesso modo, anzi di più, dovrebbe essere sostituito lo Stato nella Sanità, come succede in altri Paesi più o meno liberali, oppure nella Scuola, altro servizio deficitario che arranca del servizio pubblico.