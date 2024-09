Gualtieri | Lavori per il Giubileo procedono Piazza Pia scommessa vinta

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il sindaco di Roma annuncia progressi neiin vista del2025 e il rilancio del mare di Roma “Ilsarà un anno straordinario, con oltre 30 milioni di visitatori attesi a Roma, e rappresenterà una grande sfida di accoglienza e accessibilità per la città”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto, durante il convegno ‘universale 2025. Accessibilità, accoglienza, etica della Città eterna’, organizzato a Roma da Fiaba Ets, Federbalneari Italia, Consorzio Universitario Humanitas e altre associazioni. Il sindaco ha sottolineato che istrutturali in corso stanno procedendo come previsto, menzionando in particolare il progetto di riqualificazione diPia, definendolo una “straordinaria che stiamo vincendo”.