G7 dell’Agricoltura Bianchi Svimez | Filiera alimentare fondamentale nel Sud il ruolo delle banche locali

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “L’Agroindustria, oltre alla presenza diffusa sul territorio e una buona progettualità, detiene un primato in termini di proiezione internazionale. Questa, infatti, sta sperimentando un massiccio riassetto dei mercati di sbocco cui sono destinati i prodotti. Grazie alla sua vocazione produttiva, il Mezzogiorno si colloca, nell’ambito di tale, in posizione di vantaggio per sfruttare le opportunità evolutive poste in essere dal nuovo contesto economico globale”. Lo ha detto il direttore dellaLuca, intervenendo questo pomeriggio all’iniziativa prevista nell’ambito del G7 Agricoltura di Siracusa, dal titolo ‘Le imprese agricole del Sud per lo sviluppo dell’Italia: ildi territorio’.