Faro sulla mobilità del futuro | Ecco un centro di eccellenza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CASALECCHIO DI RENO (Bologna) FEV guarda al. È tutto pronto per l’inaugurazione della nuova sede oggi, a Casalecchio (Bologna), di FEV.Io, parte di FEV Group: una delle più solide multinazionali al mondo di consulenza ingegneristica, con un fatturato di 850 milioni di euro e oltre 7.000 dipendenti in 40 Paesi. A Casalecchioundi, con laboratori e ingegneri specializzati nel settore automotive, che impiegherà circa 50 ingegneri. Non solo: Franz Pischinger, presidente del board degli azionisti di FEV, è stato invitato dal presidente delle Repubblica federale tedesca Steimeier e dal presidente della Repubblica Mattarella al summit di sabato a Bonn, a conferma dell’impegno internazionale del gruppo. A raccontare le novità è Andrea Sanguedolce, ad di FEV Italia. Sanguedolce, perché Bologna? "Per diversi motivi.