Fadlun comunità ebraica di Roma risponde a Conte | Su Israele aggiunge confusione a confusione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "Purtroppo, nella sua lettera al 'Foglio' l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe, insiste nellafra Stato diebraiche. Equando evita di ricordare che il 7 ottobreè stato aggredito da centinaia di terroristi di Hamas che hanno scatenato una minuziosa e crudele 'caccia all’ebreo' uccidendo, stuprando e rapendo anziani, donne e bambini, in quanto ebrei". Lo dice in una nota Victor, presidente delladiaveva rilasciato un'intervista al Foglio in cui criticava le posizioni espresse dall'ex premier alla Marcia della pace. "Le parole con cui addita gli ebrei e avalla le manifestazioni di piazza e quelle nelle università controe contro leebraiche non sono e non possono essere parole di pace", aveva detto.