Da venerdì 27 settembre Room 26 Al via la XV stagione del club romano protagonista della scena internazionale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2024)272024, ore 23.0026 – Piazza Guglielmo Marconi, 31 – Roma (EUR)26 presenta2024-2025 Al via la XVdel26 Opening272024 «Al26 il divertimento notturno è sano e di qualità. Siamo orgogliosi di essere uno deipiù sicuri e controllaticittà». Gli organizzatori D’Ettorre, Pompei e Monacchia Da Ludovica Pagani a Cristian Marchi, passando per Molella, Get Far Fargetta, Tita Lau e tanti altri. Tutti i protagonisti delle notti di musica all’Eur. LINE UP DEL WEEKEND DI APERTURA27? Resident FABIO ANGELI – MATTIA OLIVI – Sabato 28? Resident MIKI STENTELLA Quindici inverni. Può sembrare il titolo del remake di un film al cinema ma invece, è il traguardo pluriennale che il26 taglia insieme al suo pubblico.