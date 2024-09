Casco e mazze pronte banditi presi appena prima della rapina Il gioielliere | Ho paura ma vado avanti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – “Ho visto una grande confusione: le auto dei carabinieri a sirene spiegate, i militari in divisa e in borghese e tanta gente curiosa che guardava quello che stava accadendo. Lì per lì pensavo fosse l’ennesima rissa, poi i carabinieri mi hanno detto cosa era successo: stavano perrmi”. È sotto shock - e per certi aspetti ancora incredulo - Mauro Grotti, titolare dell’omonima gioielleria in zona Porcinai, in via Spinello. Nel cuore di Arezzo. Lunedì mattina era in negozio. Era giorno di chiusura al pubblico ma c’era comunque da lavorare: stava aspettando un corriere chiuso nel suo piccolo negozio, ormai una seconda casa per lui e sua moglie. “Verso ora di pranzo intravedo dalla serranda un gran movimento, poi sento tante sirene arrivare sul posto - racconta dal suo negozio, dove lo abbiamo incontrato - mi affaccio e vedo i carabinieri.