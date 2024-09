Arrestato a Capodichino per usura con tassi oltre il 100% al mese rientrava da Ibiza

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 25 settembre 2024) NAPOLI – Ieri sera, alla vigilia del suo 41esimo compleanno, un uomo, F.M., è statodai carabinieri all’aeroporto di Napoli, al suo rientro da. Il 41enne era l’unico dei destinatari delle misure cautelari emesse dal GIP per i reati died estorsione a non essere stato fermato nel corso delle operazioni della giornata precedente. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno eseguito 14 dei 15 arresti previsti, colpendo una banda dii che applicavadi interesse mensili superiori al. Tra le vittime figurano un medico e un dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L'articoloperconilaldaproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.